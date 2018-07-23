600 человек нашли работу на Дальнем Востоке 

«На Дальнем Востоке запускаются инновационные проекты, строятся новые предприятия и инфраструктура, создаются рабочие места, — отметил Александр Козлов. — И люди едут из всех регионов страны — из Сочи, Магнитогорска, Калуги, Санкт-Петербурга, Кемерово, Подмосковья».
Программа повышения трудовой мобильности предусматривает возмещение работнику затрат на переезд, перевоз багажа в контейнере по железной дороге и оплату временного жилья в общей сумме 225 тысяч рублей. По словам министра, она уже действует в 7 регионах, а в следующем году их будет девять.
«Дальний Восток будет привлекать все больше людей, — заметил Александр Козлов. — Здесь открывается много возможностей, чтобы себя проявить и выстроить свою карьеру»