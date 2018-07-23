600 человек нашли работу на Дальнем Востоке

Программа повышения трудовой мобильности предусматривает возмещение работнику затрат на переезд, перевоз багажа в контейнере по железной дороге и оплату временного жилья в общей сумме 225 тысяч рублей. По словам министра, она уже действует в 7 регионах, а в следующем году их будет девять.

«Дальний Восток будет привлекать все больше людей, — заметил Александр Козлов. — Здесь открывается много возможностей, чтобы себя проявить и выстроить свою карьеру»