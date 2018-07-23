Ещё
600 человек нашли работу на Дальнем Востоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Недовольству россиян в соцсетях положат конец
Недовольству россиян в соцсетях положат конец

600 человек нашли работу на Дальнем Востоке 

РЖД-Партнер 59 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
«На Дальнем Востоке запускаются инновационные проекты, строятся новые предприятия и инфраструктура, создаются рабочие места, — отметил Александр Козлов. — И люди едут из всех регионов страны — из Сочи, Магнитогорска, Калуги, Санкт-Петербурга, Кемерово, Подмосковья».
Программа повышения трудовой мобильности предусматривает возмещение работнику затрат на переезд, перевоз багажа в контейнере по железной дороге и оплату временного жилья в общей сумме 225 тысяч рублей. По словам министра, она уже действует в 7 регионах, а в следующем году их будет девять.
«Дальний Восток будет привлекать все больше людей, — заметил Александр Козлов. — Здесь открывается много возможностей, чтобы себя проявить и выстроить свою карьеру»
РЖД-Партнер: последние новости
АО «Восточный Порт» возводит ветропылезащитные ограждения на Третьей очереди За взятку в 1,2 млн руб. работник филиала ОАО РЖД может получить до 15 лет тюрьмы Украинские авиакомпании содержат 35 самолетов старше 20 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве51
Недовольству россиян в соцсетях положат конец183
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»774
Украинскую певицу затравили за любовь к России41
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение