В Березовском районе (Красноярский край) суд запретил рубку леса

В Березовском районе суд запретил масштабную рубку леса, которую выявили красноярские активисты ОНФ. Иск возбудила районная прокуратура после обращения общественников.

Земельный участок среди леса, на котором вырубался лес, был предназначен якобы для строительства детского спортивного лагеря. По оценкам экспертов, предполагаемая площадь заготовки леса — 4,5 тыс. га на 200–300 машин, ориентировочная стоимость одной машины с лесом — 80 тыс. руб.

«Мы настаивали на том, чтобы рубка леса была прекращена до окончания судебных разбирательств. Первое заседание Арбитражного суда назначено на конец июля. В ближайшее время мы планируем совершить рейд на территорию Маганского сельсовета, чтобы убедиться в прекращении вырубки. Кроме того, мы считаем, что нарушителей необходимо обязать провести лесовосстановительные работы», — рассказала член регионального штаба ОНФ Марина Якубенко.