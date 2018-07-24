Приставы защитят россиян от назойливых звонков коллекторов

Судебные приставы смогут отслеживать объём звонков, которые поступают должникам от коллекторов. Пока что сотовые операторы отказываются предоставлять эту информацию, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

Закон, разрешающий приставам проводить административное расследование для подтверждения количества состоявшихся телефонных переговоров или отправленных сообщений, чтобы защитить права и интересы физлиц, 24 июля был одобрен Советом Федерации

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин сообщил коллегам, что таким образом решится проблема с истребованием сведений, необходимых для разрешения дела.

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон „О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях“. В соответствии с ним не допускаются действия кредитора или лица, действующего от его имени, связанные, в том числе, с применением методов, опасных для жизни и здоровья людей, оказанием психологического давления, в частности, с использованием большого количества телефонных звонков и во внеурочное время.

Закон также разрешит приставам брать объяснения у третьих лиц. Например, у родственников должника, которым коллекторы тоже могут изрядно надоедать, хотя звонить родным и близким должника — прямое нарушение закона.

За последний год Федеральной службой судебных приставов принято к рассмотрению более 4,5 тысячи обращений на нарушение законодательства в этой области. На 3,4 тысячи обращений направлены ответы, а более 1 тысячи находятся на рассмотрении. В качестве наказания предусмотрены административные штрафы, но пока наложить их на всех того заслуживающих не всегда удаётся, так как на рынке работает множество „серых“ коллекторов — фирм, которые не являются кредиторами, но и не внесены в официальный список коллекторов.

Сегодня в списке ФССП значатся 167 коллекторских организаций, имеющих право работать официально.