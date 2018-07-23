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На сайте Минобороны России открыта аккредитация представителей СМИ для участия в Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»
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На сайте Минобороны России открыта аккредитация представителей СМИ для участия в Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Форум и «Неделя национальной безопасности» пройдут с 21 по 26 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот».
Министерство обороны Российской Федерации начинает аккредитацию представителей российских и зарубежных средств массовой информации на мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2018».
Специальная форма электронной аккредитации размещена на официальном сайте военного ведомства.
Аккредитация продлится до 12:00 (мск) 17 августа.
IV Международный военно-технический форум «Армия-2018» и «Неделя национальной безопасности» пройдут с 21 по 26 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот».
В форуме примут участие более 1,5 тыс. российских предприятий и организаций, в том числе крупнейшие разработчики и производители вооружения и военной техники, которые покажут свыше 20 тыс. образцов продукции.
Гостям продемонстрируют боевые возможности более 90 современных образцов вооружения, стоящих на вооружении Сухопутных войск, в том числе войсковой противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии.
Также будут представлены перспективные образцы боевой техники: новейший зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» в арктическом исполнении, бронетранспортер «Бумеранг», боевая машина пехоты «Курганец», бронеавтомобили «Тайфун-К», специальные транспортные средства «Тигр» с противотанковой системой «Корнет», танк нового поколения Т-14 «Армата», самоходная гаубица «Коалиция-СВ».
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