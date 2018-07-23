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Олигарх Олег Тиньков собирается создать в Горном российский «Куршевель»?
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Олигарх Олег Тиньков собирается создать в Горном российский «Куршевель»? 

АиФ — Алтай 56 минут назад
Конечно, у богатых свои причуды… И всё же что, Тиньков всерьёз собирается создать в Горном российский «Куршевель»?
Известный российских олигарх Олег Тиньков собирается посетить Горный Алтай. Он не раз говорил о желании построить здесь фешенебельный отель «La Datcha», который бы пополнил список принадлежащих Тинькову домов отдыха для богатых клиентов во французском Куршевеле, в Италии и в Астрахани. Как сообщает РБК, в интервью для Forbes Life, миллиардер рассказал, что впервые приедет в Республику Алтай, хотя в алтайских предгорьях, где жила его тётя, он бывал. Кстати, Тиньков родом из города Полысаево Кемеровской области. Также в интервью он заметил, что его планам создания комфортабельных шале на Алтае, Камчатке и побережье Байкала препятствует слабо развитая инфраструктура: «Я уже представляю себе какое-нибудь классное место на Алтае, плавучий док под Белухой. Но, блин, электричество, вода, персонал — это всё так сложно у нас. Территория, размеры, дороги, масштабы… ».
АиФ — Алтай: последние новости
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