Ещё
Будут по Оби осуществляться грузовые перевозки?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Недовольству россиян в соцсетях положат конец
Недовольству россиян в соцсетях положат конец

Будут по Оби осуществляться грузовые перевозки? 

АиФ — Алтай 56 минут назад
Раньше по Оби перевозили огромное количество грузов. Теперь речные перевозки, кажется, заглохли. Или всё же не будут списывать со счетов этот вид транспортировки?
По словам начальника дорожного отдела регионального Минстройтранса Николая Даскина, в советское время по Оби перевозили до 5 миллионов тонн грузов в год. Однако во время перестройки расчистку водных путей забросили, что сказалось и на водных перевозках. Однако три года назад правительство региона, ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» и краевые предприятия речной и добывающей отраслей заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах Алтайского края. «В прошлом году по рекам края было перевезено 904 тыс. тонн грузов, а в этом году планируется уже 970 тыс. тонн», — отметил Даскин. Весной, в начале навигации, он замечал, что цель — перевалить за миллион тонн максимально, что позволит разгрузить и сохранить от быстрого разрушения сеть автомобильных дорог, так как речные перевозки — альтернатива автомобильному транспорту. Однако для развития речных перевозок необходимо проводить расчистку фарватера. Сейчас на реках региона от Барнаула до Советского района работают четыре земснаряда. На дноуглубительные мероприятия выделено более 120 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Напомним, что в ведении барнаульского водного участка находятся 16 километров от Телецкого озера по Бие, 28 — по Катуни и два «плеча» по Оби до Усть-Пристани и Камня-на-Оби. Всего более 600 километров.
АиФ — Алтай: последние новости
Какова судьба Манжерокского озера в Горном Алтае? В Барнауле с крыши пятиэтажки во время ремонта падали кирпичи День города Барнаула больше не будут отмечать на пл. Сахарова?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве51
Недовольству россиян в соцсетях положат конец164
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»772
Украинскую певицу затравили за любовь к России41
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение