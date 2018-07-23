Будут по Оби осуществляться грузовые перевозки? 

Раньше по Оби перевозили огромное количество грузов. Теперь речные перевозки, кажется, заглохли. Или всё же не будут списывать со счетов этот вид транспортировки?
По словам начальника дорожного отдела регионального Минстройтранса Николая Даскина, в советское время по Оби перевозили до 5 миллионов тонн грузов в год. Однако во время перестройки расчистку водных путей забросили, что сказалось и на водных перевозках. Однако три года назад правительство региона, ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» и краевые предприятия речной и добывающей отраслей заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах Алтайского края. «В прошлом году по рекам края было перевезено 904 тыс. тонн грузов, а в этом году планируется уже 970 тыс. тонн», — отметил Даскин. Весной, в начале навигации, он замечал, что цель — перевалить за миллион тонн максимально, что позволит разгрузить и сохранить от быстрого разрушения сеть автомобильных дорог, так как речные перевозки — альтернатива автомобильному транспорту. Однако для развития речных перевозок необходимо проводить расчистку фарватера. Сейчас на реках региона от Барнаула до Советского района работают четыре земснаряда. На дноуглубительные мероприятия выделено более 120 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Напомним, что в ведении барнаульского водного участка находятся 16 километров от Телецкого озера по Бие, 28 — по Катуни и два «плеча» по Оби до Усть-Пристани и Камня-на-Оби. Всего более 600 километров.