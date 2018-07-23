Количество обращений к электронным услугам управления Росреестра по Москве выросло втрое в январе-июне

«С января по июнь 2018 г. управление Росреестра по Москве рассмотрело 74 тыс. 518 заявлений на оказание услуг в электронном виде. Это в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на государственную регистрацию прав и постановку на кадастровый учет в столице было обработано 22 тыс. 993 онлайн-заявления. При этом рост популярности электронных сервисов Росреестра в Москве во II квартале текущего года по отношению к I кварталу составил 78,3% — 47 тыс. 788 к 26 тыс. 793 соответственно», — сообщили в ведомстве.

Глава столичного управления Росреестра Игорь Майданов отметил, что заметно растет количество горожан, обращающихся в Росреестр через интернет. «В Москве развитие цифровой среды особенно актуально. В этом смысле Росреестр должен идти в ногу со временем и, по-моему, у нас это получается», — цитирует его слова пресс-служба.

Кроме того, в управлении сообщили, что преимущества онлайн-сервисов подчеркивают низкие доли приостановлений и отказов в оказании учетно-регистрационных услуг по электронным обращениям, которые в I полугодии 2018 г. составили 2,8% и 0,7% соответственно.

«Востребованность предоставления услуг Росреестра в электронном виде в значительной степени обусловлена снижением административных барьеров и сокращением сроков проведения учетно-регистрационных действий. Так, для регистрации прав по заявлению, поданному в электронном виде, понадобятся пять рабочих дней; в случае подачи документов нотариусом — один день», — добавили в ведомстве.