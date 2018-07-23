Как узнать о доступности того или иного учреждения для инвалида-колясочника

Как сообщил врио министра труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов, все учреждения приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов отмечаются на карте доступности объектов, размещённой на интернет-портале «Жить вместе», созданном в рамках госпрограммы «Доступная среда» на 2011-2020 годы. На ней отмечается статус административных, социальных, медицинских, образовательных, культурных и спортивных объектов, которые могут быть интересны человеку с ограниченными возможностями. Карта доступности объектов представляет собой электронную карту, позволяющую найти требуемый объект по заданным параметрам, составить наиболее удобный маршрут передвижения — по расстоянию, времени, доступности.