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Как узнать о доступности того или иного учреждения для инвалида-колясочника
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Как узнать о доступности того или иного учреждения для инвалида-колясочника 

АиФ — Алтай 1 час назад
Как сообщил врио министра труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов, все учреждения приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов отмечаются на карте доступности объектов, размещённой на интернет-портале «Жить вместе», созданном в рамках госпрограммы «Доступная среда» на 2011-2020 годы. На ней отмечается статус административных, социальных, медицинских, образовательных, культурных и спортивных объектов, которые могут быть интересны человеку с ограниченными возможностями.
Карта доступности объектов представляет собой электронную карту, позволяющую найти требуемый объект по заданным параметрам, составить наиболее удобный маршрут передвижения — по расстоянию, времени, доступности.
АиФ — Алтай: последние новости
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