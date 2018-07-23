Федеральная «служба инквизиции» в ярославской колонии

Адвокат убеждён, что методы насильственного воспитания, захлестнувшие места отбытия наказания в России , должны уйти в прошлое.

В России существует по меньшей мере одна федеральная служба, сотрудники которой не боятся ни Бога, ни чёрта, не ведают ни законов, ни морали, ни даже самоуважения. Это подтвердил очередной дикий скандал в учреждении Федеральной службы исполнения наказаний . Спусковым крючком послужила опубликованная в конце минувшей недели видеозапись избиений заключенного в исправительной колонии №1 в Ярославле . Надо отдать должное Следственному комитету : уже установлены личности всех сотрудников колонии, подозреваемых в пытках, шестеро из них задержаны. Проведены обыски на территории исправительной колонии и областного Управления ФСИН. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям не только руководства самой колонии, но и должностных лиц областного УФСИН, говорится в сообщении СК РФ.

Дикость ситуации заключается в том, что это не просто далеко не первый случай издевательств над заключенными со стороны надзирателей — это глубоко укоренившаяся система подавления и унижения человеческого достоинства в местах лишения свободы. И эту систему менять никто не собирается. И вот тому подтверждение: 1 ноября минувшего года жена осужденного Ильдара Дадина сообщила в соцсетях о том, что в колонии ее муж подвергается избиениям и пыткам. ФСИН немедленно все опровергла, как если бы кто ей поверил. Даже пресс-секретарь главы государства сообщал тогда, что о ситуации будет доложено президенту. Президенту! Что изменилось с тех пор? А ничего. Хотя бы нынешний случай должен стать поводом для серьёзного реформирования исправительной системы, заявил в эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов

«Это методы и способы, которые используют по всей России. К сожалению, метод насильственного воспитания является, по мнению руководителей данной колонии, одним из самых эффективных, и пока его полностью не истребили. Этот случай, безусловно, должен послужить для начала огромной реформы», — отметил адвокат.

Реформы, пожалуй, слишком слабо сказано. Безнаказанность и вседозволенность, которую демонстрируют сотрудники той же ярославской ИК-1, потрясает: из-за угроз личной расправы, поступавших от сотрудников колонии, которые попали на видео, Россию покинула адвокат того самого заключенного, подвергшегося пыткам. Именно она опубликовала видеозапись происходившего в тюремных стенах. Перед отъездом юрист попросила о государственной защите из-за поступивших в ее адрес угроз. Нормально? Сотрудники федеральной службы, то есть государственные служащие не стесняются открыто угрожать адвокату. Похоже, законодательные органы власти могут самораспускаться за ненадобностью: по меньшей мере ФСИН закон не писан. Во всяком случае, в ее нынешнем виде.

Всеволод Нерознак