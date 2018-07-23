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Первый танкер в рамках северного завоза прибыл в Певек
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Первый танкер в рамках северного завоза прибыл в Певек 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Первый в этом году танкер с топливом в рамках северного завоза прибыл в Певек. «Андрей Первозванный» привез 20 тыс. тонн дизельного топлива, сообщил ТАСС в понедельник и. о. капитана морпорта Певек Олег Клюйков.
"Танкер «Андрей Первозванный» доставил в Певек 20 тыс. тонн дизельного топлива. Проводку танкера из Мурманска осуществлял атомоход «Вайгач», который после разгрузки поведет судно обратно, поскольку в Северно-Ледовитом океане наблюдается сложная ледовая обстановка", — сказал Клюйков.
Разгружать танкер будут в течение двух-трех суток. В Певеке ждут еще два сухогруза — «Героя» и «Селенгу», они доставят в город продовольствие и промышленные товары.
О навигации
Крупнейший поставщик топлива на запад Чукотки компания «Чукотснаб» завезет в регион во время летней навигации более 110 тыс. тонн нефтепродуктов. Бензин и авиационный керосин везут морем из Приморья, дизельное топливо танкеры доставляют по Северному морскому пути из Мурманска. Навигация в Певеке открылась 2 июля.
Певек — самый северный город страны, находящийся в одноименном городском округе в Чукотском автономном округе. Сейчас его население составляет порядка пяти тысяч человек. Большая часть топлива и продовольствия завозится в город во время летней навигации.
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