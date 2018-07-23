Управление административно-технического контроля будет расформировано 

23 июля на заседании правительства Анатолий Артамонов предложил упразднить областное управление административно-технического контроля областную административно-техническую инспекцию. Это структурное подразделение выполнило задачу, для которой создавалось, полагает губернатор: «У нас не было нормативных актов о благоустройстве. И мы не имели, по сути дела, никаких документов¸ на основании которых могли бы эту работу организовать и контролировать, как она организуется… Но на сегодняшний день все эти вопросы фактически урегулированы в той или иной степени на законодательном уровне. И у всех ведомств имеются свои собственные возможности те вопросы, которыми занималась административно-технического комиссия, решать». Руководителя управления Петра Кармака (на фото), губернатор поблагодарил за работу и выразил надежду, что он продолжит службу в органах госвласти. Какую должность получит Кармак, пока не сообщается. Что будет с другими сотрудниками управления, штат которого составляет около 50 человек, также пока не ясно. Фото пресс-службы правительства Калужской области В ведении управления административно-технического контроля, напомним, находится не только контроль за соблюдением правил благоустройства. Оно выдает разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси. рассматривает дела нарушителей закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Калужской области», согласовывает схемы размещения рекламных конструкций, а также контролирует перемещение транспортных средств на спецстоянку, их хранение и оплату расходов на перемещение и хранение.