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Англоговорящие диспетчеры скорой приняли 500 вызовов на ЧМ
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Англоговорящие диспетчеры скорой приняли 500 вызовов на ЧМ 

News.ru 55 минут назад
Фото: MosDay.ru
В период проведения чемпионата мира по футболу скорую в столице вызвали более 500 иностранных болельщиков, которым требовались англоговорящие диспетчеры. Главное спортивное мероприятие обеспечивали 600 медицинских специалистов и до 100 бригад скорой помощи.
«Мультиязычные переводчики скорой общались с туристами также на испанском, французском и китайском языках», — говорится в сообщении официальном сайте мэра Москвы.
Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипуна озвучил среднее время ответа диспетчера — 3 секунды. При этом кареты скорой помощи прибывали на вызов в среднем за 11,7 минуты.
Он также отметил, что проведение этого масштабного события дало московским медикам колоссальный опыт. Он будет учтен для медицинского обеспечения новых крупных событий, в том числе международных.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.
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