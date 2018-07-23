«Спасибо урбанистам»: в челябинской мэрии прокомментировали покраску погнутого ограждения

В выходные активисты движения «Челябинский урбанист» выложили в Сеть наглядные снимки городского благоустройства, на которых было изображено погнутое, но покрашенное ограждение. Сегодня за информацию их поблагодарила первый заместитель мэра Наталья Котова и пообещала исправить ситуацию.

Сейчас гнутой покрашенной секции уже нет — Видела в интернете сообщения. У нас 160 километров такого ограждения по городу Челябинску , это 80 тысяч звеньев. Подрядчиками допущены нарушения, — сказала на понедельничном аппаратном совещании Наталья Котова. — Спасибо большое урбанистам, что довели до нашего сведения. Сейчас претензии направлены по контролю, тем, кто проверял за подрядчиками. Думаю, что в ближайшее время звенья будут заменены и окрашены.

Накануне в группе «Челябинский урбанист» отметили, что погнутую секцию демонтировали вместе с рекламным щитом. На реакцию властей потребовалось менее суток.

Ранее челябинский урбанист Лев Владов неоднократно критиковал установленные в городе ограждения. Он предлагает заменить их на каменные столбики, которые практичнее — они лучше выглядят, их не нужно красить.

— Есть ГОСТ, и ограждения соответствуют всем ГОСТам. По мнению урбанистов, они опасны, но есть полное соответствие требованиям, — ответил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

После сообщения о том, что в Ленинском районе на трамвайной остановке «Дом обуви» покрасили погнутое ограждение, челябинцы начали делиться своими снимками с подобными примерами в соцсетях.