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Известный поэт Султан Мерзили выступил в ЮЗАО
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Известный поэт Султан Мерзили выступил в ЮЗАО 

Ясенево 1 час назад
Фото: Управа Академического района
В гостях у ясеневцев побывал поэт С. Мерзили. Встреча прошла в рамках проекта «Творческая МастЕРская».
18 июля в исполкоме местного отделения партии «Единая Россия» состоялся вечер поэзии, посвящённый известному поэту и публицисту, члену Союза писателей Азербайджана и России, представителю научно-творческой интеллигенции азербайджанской общины России, Султану Мерзили, который недавно отпраздновал свой 70-летний юбилей.
Султан рассказал, что родился он 1 июля 1948 года в селе Мерзили Агдамского района Карабахского района Азербайджана, в честь которого и взял творческий псевдоним. В 1971 году окончил физический факультет Бакинского государственного университета и некоторое время преподавал. Писать стихи он начал с юности, а будучи в шестом классе, стал замечать, что «строчки его стихов сами льются из души и сердца». В молодости очень любил описывать красоты Нагорного Карабаха, а последние сорок лет известный поэт живет и работает в Москве.
Султан Мерзили прочитал собравшимся свои стихи на русском и азербайджанском языках, рассказал о себе и о своём творчестве, о своей родине, где он родился, и как происходило его становление, как поэта. В завершение встречи почетного гостя еще раз поздравили с юбилеем и пожелали ему здоровья и творческих успехов.
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