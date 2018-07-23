Известный поэт Султан Мерзили выступил в ЮЗАО

В гостях у ясеневцев побывал поэт С. Мерзили. Встреча прошла в рамках проекта «Творческая МастЕРская».

Султан рассказал, что родился он 1 июля 1948 года в селе Мерзили Агдамского района Карабахского района Азербайджана, в честь которого и взял творческий псевдоним. В 1971 году окончил физический факультет Бакинского государственного университета и некоторое время преподавал. Писать стихи он начал с юности, а будучи в шестом классе, стал замечать, что «строчки его стихов сами льются из души и сердца». В молодости очень любил описывать красоты Нагорного Карабаха, а последние сорок лет известный поэт живет и работает в Москве

Султан Мерзили прочитал собравшимся свои стихи на русском и азербайджанском языках, рассказал о себе и о своём творчестве, о своей родине, где он родился, и как происходило его становление, как поэта. В завершение встречи почетного гостя еще раз поздравили с юбилеем и пожелали ему здоровья и творческих успехов.