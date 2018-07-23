Что если съесть консервы 70-летней давности

Насколько долговечны старые консервы из армейский пайков? Черные копатели наткнулись на затонувший Як-1, пролежавший в болоте целых 70 лет. На свой страх и риск они решили попробовать консервы из древнего пайка и записали все происходящее на видео.

Маркировка на тушенке говорит, что банка была выпущена еще в 1940 году. Банка тоже прекрасно сохранилась, будто второй раз законсервировавшись в болоте.

На вид содержимое тоже оказалось вполне живым. Опасностей, тем не менее, тут масса: микробы, грибок, бактерии. За 70 лет содержимое древних пайков может обрасти чем угодно:

Согласно мнению некоторых ученых, в определенной среде, в герметичной банке стерилизованная еда может сохраняться очень и очень долго. Но вот есть из вздувшихся консервных банок не стоит ни в коем случае — велика вероятность надолго оказаться в больнице.