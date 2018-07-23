В ЮЗАО идет активное благоустройство территории

По данным префектуры ЮЗАО, во дворах округа заменено более 145000 кв. метров асфальтобетонного покрытия.

Например, в 7-м микрорайоне Теплого Стана, где работа поначалу задерживалась из-за некоторых организационных проблем, уже установлена почти половина скамеек и урн, оборудованы десятки парковочных карманов.

В пойме реки Коршунихи завершена пересадка кустарников и отремонтировано более 10 000 кв. м газонов. Возле прудов на улице Паустовского, 5 установлено пять новых лестниц, отремонтировано пять прежних и завершается укладка резинового покрытия. В пешеходной зоне между домами 5А и 11 на улице Обручева проложена значительная часть дорожно-тропиночной сети.

Работы продолжаются и скоро будут завершены.