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Компания‐владелец «народного» памятника прокомментировала флешмоб в поддержку «Дяди Вити»
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Компания‐владелец «народного» памятника прокомментировала флешмоб в поддержку «Дяди Вити» 

360tv.ru 1 час назад
В городе Канске Красноярского края демонтировали известную достопримечательность ‐ памятник «Дворнику дядя Вите». Жители города оказались против такого решения и устроили флешмоб в поддержку «Дяди Вити». Корреспондент «360» связался с представителем компании‐владельца памятника ООО «ПТС РД» Андреем Мещеряковым и попросил прокомментировать ситуацию.
По словам мужчины, он удивлен тем, какой резонанс произвел демонтаж знаменитого «Дяди Вити».
«Приятно, что местные устроили флешмоб. Памятник и в правду народный», — рассказал представитель ООО «ПТС РД».
Андрей Мещеряков также пояснил, что теперь «Дядя Витя» будет находиться на территории компании-владельца — там уже облагородили участок земли для него.
«Каждый желающий сможет с легкостью навестить «Витю» и сфотографироваться с ним. Предприятие не будет против», — добавил Андрей Мещеряков.
Также представитель ООО «ПТС РД» был поражен, когда глава Канска ранее заявила, что памятник «не по душе» местным жителям.
Напомним, памятник «Дворнику дядя Вите» демонтировали после того, как Канск попал в топ‐10 самых замусоренных городов России. При этом в компании, которой принадлежит монумент, отметили, что снос «дяди Вити» и антирейтинг никак не связаны.
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