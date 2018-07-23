Компания‐владелец «народного» памятника прокомментировала флешмоб в поддержку «Дяди Вити»

городе Канске Красноярского края демонтировали известную достопримечательность ‐ памятник «Дворнику дядя Вите». Жители города оказались против такого решения и устроили флешмоб в поддержку «Дяди Вити». Корреспондент «360» связался с представителем компании‐владельца памятника ООО «ПТС РД» Андреем Мещеряковым и попросил прокомментировать ситуацию.

По словам мужчины, он удивлен тем, какой резонанс произвел демонтаж знаменитого «Дяди Вити».

«Приятно, что местные устроили флешмоб. Памятник и в правду народный», — рассказал представитель ООО «ПТС РД».

Андрей Мещеряков также пояснил, что теперь «Дядя Витя» будет находиться на территории компании-владельца — там уже облагородили участок земли для него.

«Каждый желающий сможет с легкостью навестить «Витю» и сфотографироваться с ним. Предприятие не будет против», — добавил Андрей Мещеряков.

Также представитель ООО «ПТС РД» был поражен, когда глава Канска ранее заявила, что памятник «не по душе» местным жителям.