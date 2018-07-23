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Стало известно, в какие дни россияне будут отдыхать в 2019 году
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Недовольству россиян в соцсетях положат конец

Стало известно, в какие дни россияне будут отдыхать в 2019 году 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Согласно проекту кабмина, зимние праздничные дни займут 10 дней. Россияне начнут отдыхать 30 декабря, а на работу выйдут 8 января. Как сообщает телеканал RT, выходные 5 и 6 января перенесут на 2 и 3 мая. Также нерабочими днями будут 23-24 февраля, 8-10 марта, 1-5 и 9-12 мая, 12 июня, 3-4 ноября. Кабмин комментирует, что выходные переносятся в интересах граждан и учитывают норму трудового законодательства. Отметим, что норма предусматривает не менее 42 часов непрерывного отдыха между двумя рабочими неделями.
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