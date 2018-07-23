Виктория Бекхэм объявила о старте продаж платья, которое продемонстрировала на королевской свадьбе

Модельер Виктория Бекхэм анонсировала старт продаж линейки платьев, в котором была на королевской свадьбе. Напомним, церемония бракосочетания состоялась в мае нынешнего года.

Бекхэм рассказала о том, как создавалось платье, к которому внимания было приковано не меньше, чем к его знаменитой создательнице: «Я хотела надеть то, чтобы чувствовать себя женственно и уместно». Так родилось платье, вошедшее в новую коллекцию 2019 года, пишет издание people.com.

Какие же они классные 🔥🔥🔥 #дэвидбекxэм #викториябекхэм #davidbeckham #victoriabeckham #royalwedding

Публикация отТо что нравится (@for_myself_) 19 Май 2018 в 9:09 PDT И оно уже доступно для онлайн-покупки на сайте дизайнера. Стоимость — 1 495 долларов США.

Покупателям пока доступна модель темно-синего цвета, которую и надевала на королевскую свадьбу Бекхэм. Известно, что в линейке будут и такие оттенки, как красный и молочный.

А вам нравится это платье?