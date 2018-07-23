«Содержание меди и цинка превышало норму»: пороховой завод оштрафовали за загрязнение озера

Представители завода настаивают на том, что завод не обязан включать в норматив медь и цинк

Краевой суд признал пермский пороховой завод виновным в том, что предприятие сбрасывало в соседнее озеро воду, в составе которой были медь и цинк, и объем этих веществ превышал нормативы.

— За сброс грязной воды районный суд оштрафовал предприятие на 30 тысяч рублей, — объяснили в пресс-службе краевого суда. — Представители завода пытались обжаловать это решение, но районный суд оставил вердикт в силе.

После этого завод отправил жалобу в краевой суд. В ней представители предприятия настаивали на том, что завод не обязан включать в норматив медь и цинк, которые изначально содержатся в воде, забираемой предприятием из Камы. На самом производстве их не используют.

Суд оставил решение коллег в силе, посчитав, что норматив составляется на основе исходной информации об использовании веществ на предприятии.

— Предприятие должно вести учет вредных веществ в воде, которая используется заводом, поскольку она также является элементом исходной информации, — сказали в пресс-службе суда.

С учетом этих обстоятельств, судья Пермского краевого суда оставил без изменения решение судьи Кировского районного суда, жалобу защитника предприятия — без удовлетворения.

59.ru связался с представителями руководства Пермского порохового завода и поинтересовался, предпримет ли предприятие какие-то меры для того, чтобы не загрязнять озеро.

— О том, что завод загрязняет озеро, мы узнали только сегодня от СМИ, — удивились в аппарате руководства завода. — Мы не комментируем ситуацию. Все вопросы можно адресовать письменно, отправив официальное письмо нашему директору Олегу Миргородскому.

59.ru отправил официальный запрос на имя директора предприятия Олега Миргородского.

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