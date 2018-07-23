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В Забайкальском крае специалисты войск РХБ защиты ВВО замаскировали войска от дронов-разведчиков условного противника
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В Забайкальском крае специалисты войск РХБ защиты ВВО замаскировали войска от дронов-разведчиков условного противника 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Аэрозольные подразделения установили дымовые завесы с целью маскировки перемещения личного состава и техники, а также противодействию высокоточному оружию и средствам разведки противника.
В Забайкальском крае с военнослужащими подразделения войск РХБ защиты Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение по обеспечению прикрытия войск при совершении ими марша в район занятия обороны.
Аэрозольные подразделения, используя дымовые машины ТДА, установили дымовые завесы с целью маскировки перемещения личного состава и техники, а также противодействию высокоточному оружию и средствам разведки противника, в том числе особое внимание было уделено ограничению видимости для беспилотников условного противника.
В свою очередь расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ также выполнили нормативы по аэрозольному противодействию, пенной маскировке.
Были отработаны задачи по проведению наземной разведки местности, с использованием разведывательных химических машин РХМ-4, контролю за РХБ обстановкой на маршруте следования.
В заданном районе специалисты войск РХБ защиты провели забор проб грунта с целью осуществления дозиметрического и химического контроля.
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