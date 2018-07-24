Не работает: Украина обвинила Россию в «глушении» радио на границе с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 июл — РИА Новости Крым . Украинские правозащитники обвинили Россию в том, что сигналы радиостанций Незалежной, которые вещают с вышки в селе Чонгар Херсонской области и должны работать в Крыму, «заглушаются». Об этом сообщают украинские СМИ.

Такой вывод правозащитники сделали в результате мониторинга в районе пункта пропуска «Каланчак» (в Крыму «Армянск» — ред.) и в 13 населенных пунктах на севере Крыма. Для этого они использовали автомагнитолы и аудиоплеер с FM-приемником.

"Распространение радиоволн может меняться в зависимости от погодных условий, поэтому в разные дни в одних и тех же населенных пунктах можно слышать трансляцию разных станций, если они вещают на одной и той же частоте или на соседних частотах. При этом, на разных радиоприемниках в одном и том же населенном пункте также можно услышать разные радиостанции. Однако преимущество обычно имеет та радиостанция, мощность передатчика которой больше, либо передающая радиовышка расположена ближе или в зоне прямой радиовидимости", — отчитались правозащитники.

В самом пункте пропуска «Каланчак» украинские радиостанции, как показал опыт, вовсе не ловят, а на «Чонгаре» (в Крыму «Джанкой» — ред.) вещает только одна радиостанция.

На полуострове на такое заявление украинских волонтеров отреагировали с юмором.

"Никакой политической, националистической или украинской идеи в этих телодвижениях (установке радиовышки в Херсоне на границе с РК — ред.) не было. Цель была одна: добиться выделения денег и как можно больше украсть. Они же понимали, что вещание направлено на Крым, и как оно работает проверить будет трудно, а значит, можно победно отчитаться, что весь полуостров «покрыт», крымчане все бросили, настроили приемники и слушают украинское радио. И вот, что и требовалось доказать: вещания нет. Деньги потрачены и украдены", — сказал в комментарии РИа Новости Крым председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе

Он даже предположил, что было бы, если бы вещание все же заработало.

"Если бы случилось чудо и все бы заработало, то никакой потребности в украинском вещании у крымчан нет. Если бы кто-то и слушал, аудитория была бы просто ничтожной", — подытожил Григорий Иоффе.