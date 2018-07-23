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Сотрудника «Роскосмоса» обвинили в передаче секретной информации одной из стран НАТО
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Сотрудника «Роскосмоса» обвинили в передаче секретной информации одной из стран НАТО 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Москва. Сотруднику головного научно-исследовательского института «Роскосмоса» Виктору Кудрявцеву предъявили обвинение в передаче данных, используемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. Об этом пишет РБК.
74-летний сотрудник работал с гиперзвуковыми потоками. Известно, что мужчина передавал информацию спецслужбам одной из стран Североатлантического альянса.
Знакомые Кудрявцева отмечают, что ученый никак не походил на «шпиона».
Напомним, ранее в связи с обысками, Дмитрий Пайсон покинул пост руководителя «Роскосмоса».
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