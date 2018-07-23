Сотрудника «Роскосмоса» обвинили в передаче секретной информации одной из стран НАТО

Москва . Сотруднику головного научно-исследовательского института «Роскосмоса» Виктору Кудрявцеву предъявили обвинение в передаче данных, используемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. Об этом пишет РБК. 74-летний сотрудник работал с гиперзвуковыми потоками. Известно, что мужчина передавал информацию спецслужбам одной из стран Североатлантического альянса Знакомые Кудрявцева отмечают, что ученый никак не походил на «шпиона». Напомним, ранее в связи с обысками, Дмитрий Пайсон покинул пост руководителя «Роскосмоса».