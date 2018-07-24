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Трампа не беспокоит, что его заявления могут обострить отношения США с Ираном
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Трампа не беспокоит, что его заявления могут обострить отношения США с Ираном 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Москва24
ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не обеспокоен тем, что своими сообщениями в Twitter может обострить напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана.
"Никоим образом", — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме.
Ранее Трамп разместил в Twitter сообщение, в котором пригрозил иранскому президенту Хасану Роухани серьезными последствиями в случае, если тот будет угрожать Вашингтону. Реплика Трампа стала ответом на воскресное заявление Роухани. Тогда президент Ирана предостерег США от войны с Исламской Республикой, посоветовав Трампу «не играть с огнем».
Выступая с трибуны ООН в сентябре прошлого года, глава вашингтонской администрации назвал Иран «страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос». Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявлял, что Иран готов развивать отношения со всеми странами, кроме США.
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