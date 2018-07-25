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Краснодарский подросток получил смертельный удар током
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Краснодарский подросток получил смертельный удар током 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Живая Кубань
Страшная трагедия произошла в станице Спокойная Отрадненского района Краснодарского края.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, 15‐летний подросток погиб от удара током.
Согласно предварительной информации, ученик 8-го класса местной школы случайно наступил на оголённый провод, который лежал на земле. По нему шло напряжение 220 вольт. В результате случившегося подросток получил электрические ожоги ступней и скончался на месте.
По данному факту проводится доследственная проверка. Уже установлено, что погибший состоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что подростка убило током на крыше электрички в Подмосковье.
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