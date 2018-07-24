Паводок подтопил более 180 домовладений в Адыгее

МАЙКОП , 24 июля. / ТАСС /. Число заявлений, поданных от жителей поселка Яблоновского Тахтамукайского района Адыгеи , о подтоплении паводком их домовладений выросло до 187, сообщил во вторник ТАСС руководитель управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципалитета Пшимаф Гусарук.

Прошедший в воскресенье ливень спровоцировал паводок в низменной части поселка Яблоновский Тахтамукайского района республики. «Ливневка» не справилась с большим количеством осадков. Сообщалось о подтоплении 132 домовладений, 37 частных домов.

"Комиссии работают по оценке ущерба и подсчету пострадавших. Сейчас от населения получено уже 62 заявления, что в домовладениях была вода. То есть по данным на утро вторника пострадавшими считаются 187 домовладений — это земля с домом, из них вода проникла в 62 дома. Все заявления, поданные населением, будут отработаны комиссией, вопрос возмещения ущерба рассматривается", — сказал Гусарук.

Все подтопленные домовладения расположены в основном в низменной части поселка, вода зашла в дома на уровень 5-30 см. «Основные усилия сейчас прилагаются к откачке воды, в Яблоновский направлено пять спецмашин из районов республики для этих целей. Электроснабжение и водоснабжение мы восстановили вечером в понедельник, без воды вчера оставалось порядка 800 жителей поселка», — добавил Гусарук.

Во вторник уровень воды в реках пришел в норму. Как отметил ТАСС замруководителя Гидрометцентра Адыгеи Виктория Гусева, плохая погода сохранится в ближайшие дни, пока не установится антициклон с ясной и сухой погодой.

По информации комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики, ежегодно опасному воздействию паводковых вод на территории Адыгеи подвергается свыше 80 населенных пунктов, в которых проживает более 70 тыс. человек и расположено свыше 21 тыс. гектаров сельхозугодий. Ежегодный ущерб от паводков превышает 150 млн рублей.