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Глава Адыгеи следит за ликвидацией последствий ливня в поселке Яблоновском
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Глава Адыгеи следит за ликвидацией последствий ливня в поселке Яблоновском 

АиФ — Юг 28 минут назад
Фото: АиФ – Юг
В результате выпадения большого количества осадков 22 июля произошло подтопление 132 дворовых территорий, 37 домов. Для обеспечения безопасности была частично отключена электроэнергия. В связи с подтоплением насосов одного из местных водозаборов прекращена централизованная подача воды в дома микрорайона Солнечного.
Социально значимые, потенциально опасные объекты и объекты с массовым пребыванием людей в зону подтопления не попали
Мурат Кумпилов взял на личный контроль ситуацию по стабилизации работы всех систем жизнеобеспечения поселка Яблоновского. Глава Адыгеи поручил руководству Тахтамукайского района и поселка Яблоновского принять необходимые меры для скорейшего устранения последствий ливня.
«Объедините усилия всех аварийных служб, предприятий ЖКХ, чтобы в ближайшее время устранить подтопление, восстановить в домах водоснабжение и электроснабжение. При этом незамедлительно реагируйте на каждое обращение граждан о помощи», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
Аварийную ситуацию на водозаборе планируется устранить к вечеру 23 июля. Сейчас в поселке организовали подвоз воды цистернами. В местах, где обстановка пришла в норму, энергетики уже восстановили энергоснабжение. Для ликвидации последствий ливневого подтопления будет увеличено число сил и средств спецхозяйств муниципалитета.
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