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Стало известно, когда кузбассовцы смогут собирать кедровые орехи
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Стало известно, когда кузбассовцы смогут собирать кедровые орехи 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Жители Кемеровской области смогут начать заготовку кедрового ореха после 20 августа.
По информации пресс-службы областной администрации, после 20 августа кедровые шишки поспеют, и сбор орехов не принесет ущерба кедрам. Ежегодно специалисты лесного хозяйства устанавливают временные рамки, когда можно собирать определенные грибы, ягоды, орехи и лекарственные травы. При этом учитывается созревание урожая и накопление в растениях полезных веществ.
Специалисты департамента лесного комплекса предупреждают, что в 2018 году не стоит ожидать большого урожая кедрового ореха. Жители области смогут заготовить орех для личных нужд, но в промышленных масштабах этого сделать не получится. Также в департаменте напомнили, что во время сбора ореха в лесу запрещено возводить навесы, сушилки и прочие временные постройки, захламлять лес, портить кедровые деревья и нарушать правила пожарной безопасности. За порядком в кузбасских лесах будут следить лесничие, полиция и общественные лесные инспекторы.
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