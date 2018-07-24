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Размытое Московское шоссе подрядчика попросят починить по гарантии
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Размытое Московское шоссе подрядчика попросят починить по гарантии 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Улица утопала в воде
Компании «Самаратрансстрой», которая реконструировала Московское шоссе, вновь предъявят претензии по качеству работ. Подрядчика попросят устранить разрушения дороги в районе Ботанического сада в рамках гарантийного ремонта.
— По Московскому шоссе дождь показал проблему. Акт составлен. До конца недели всё должно быть предъявлено подрядчику! — сказал Азаров на оперативном совещании с руководителями министерств и ведомств.
В результате проливного дождя в субботу на Московском шоссе в районе Ботанического сада сильно размыло грунт. В некоторых местах обрушились бетонные плиты. Ливневая канализация не справлялась с потоками воды.
Из-за размытия грунта обрушились плиты
Вечером 24 июля министр транспорта Самарской области Иван Пивкин вместе с представителями «Самаратрансстроя» поедут лично осматривать разрушения на Московском шоссе.
Капитальный ремонт Московского шоссе на участке от Мичурина до проспекта Кирова «Самаратрансстрой» начал в 2014 году. Кроме обновления дорожного полотна и строительства карманов для общественного транспорта строители соорудили три подземных перехода — на Революционной, на Советской Армии и у ТЦ «Империя». Вскоре самарцы начали жаловаться на провалившуюся плитку в переходах. А автомобилисты заметили, что на свежем асфальте быстро появились колеи. Минтранс даже подавал в суд на «Самаратрансстрой», чтобы колейность устранили.
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