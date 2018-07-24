Размытое Московское шоссе подрядчика попросят починить по гарантии

Улица утопала в воде

Компании «Самаратрансстрой», которая реконструировала Московское шоссе, вновь предъявят претензии по качеству работ. Подрядчика попросят устранить разрушения дороги в районе Ботанического сада в рамках гарантийного ремонта.

— По Московскому шоссе дождь показал проблему. Акт составлен. До конца недели всё должно быть предъявлено подрядчику! — сказал Азаров на оперативном совещании с руководителями министерств и ведомств.

В результате проливного дождя в субботу на Московском шоссе в районе Ботанического сада сильно размыло грунт. В некоторых местах обрушились бетонные плиты. Ливневая канализация не справлялась с потоками воды.

Из-за размытия грунта обрушились плиты