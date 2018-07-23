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Светлана Иванова приступила к съемкам нового сезона сериала «Тест на беременность»
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Светлана Иванова приступила к съемкам нового сезона сериала «Тест на беременность» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Светлана Иванова всего несколько месяцев назад во второй раз стала мамой. О ее беременности стало известно в феврале этого года, когда актриса уже не могла скрыть округлившийся живот. При этом Светлана упорно не комментировала свое положение, а незадолго до родов уехала в Израиль. 4 мая артистка дала понять, что родила второго ребенка, однако точную дату рождения малыша Светлана так и не назвала.
Всего несколько дней назад Иванова прилетела вместе с детьми обратно в Россию и почти сразу же приступила к работе. Отметим, что Светлана быстро восстановилась после родов и уже сейчас может похвастаться стройной фигурой. Накануне в своем микроблоге артистка выложила фото из гримерки и дала понять, что начала сниматься в продолжении сериала «Тест на беременность».
При этом сюжет новых серий держится в секрете, так что сами артисты не в курсе, как будет развиваться судьба их героев. Иванова сразу же пресекла все вопросы поклонников, касающиеся сериала.
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«Не опять, а снова. Когда доснимем, не знаем. Когда выйдет, не знаем. С кем останется Наташа, не знаем. Ничего не знаем», — подписала Иванова фото. Впрочем, в комментариях поклонники все равно стали строить предположения, что же случится с полюбившимися героями сериала в новом сезоне.
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