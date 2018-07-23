Внимание, введен карантин: В Башкирии замечены случаи заболевания бешенством

Ограничения введены на неопределенный срок

В Мелеузовском районе республики, в деревне Смаково замечены случаи заболевания бешенством среди домашних животных. Во избежание распространения опасной болезни, а также для локализации и устранения очага инфекции, на территории деревни объявлен карантин.

Запрещен ввоз и вывоз животных с запретной зоны, проведение выставок кошек и собак. Отлов диких животных также находится под запретом.

Управлению ветеринарии поручено создать специальную комиссию для предотвращения эпидемии и ликвидации очага заражения. Ограничения введены на неопределенный срок — до отмены.