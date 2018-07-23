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В Башкирии в одном из районов введен карантин по бешенству
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В Башкирии в одном из районов введен карантин по бешенству 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Мелеузовском районе Башкирии в деревне Смаково ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.
На территории, где объявлен карантин запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаска собак; торговля домашними животными; вывоз собак и кошек за пределы карантинной территории, а также отлов диких животных.
Добавим, что ранее карантин по бешенству ввели в Уфе в Калининском районе города.
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