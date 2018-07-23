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Из-за сложной гидрологической ситуации возникли проблемы в строительстве мостового перехода Благовещенск — Хэйхэ (КНР)
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Из-за сложной гидрологической ситуации возникли проблемы в строительстве мостового перехода Благовещенск — Хэйхэ (КНР) 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В связи с подъемом воды в Амуре из-за сильных дождей строители российской части мостового перехода вынуждено произвели штатное затопление котлованов опор №6 и 7. При этом был организован вывоз материалов и оборудования. Однако после подъема уровня воды выше критических отметок произошло обрушение четырех пролетов временного рабочего моста вместе с находившемся на нем строительным краном — его не представилось возможным убрать из-за резкого паводка.
Как уточнили в правительстве Амурской области, людей, пострадавших в результате инцидента, нет, так как рабочих заранее эвакуировали с подтопляемых площадок. В настоящее время строители принимают все меры по борьбе с паводком. После снижения уровня воды будут разработаны меры по восстановлению разрушенных конструкций и дальнейшему сооружению будущего перехода. При этом на береговой части объекта строительство продолжается.
Напомним, мостовой переход Благовещенск — Хэйхэ спроектирован как сталежелезобетонный мост с двухполосной автодорогой. Длина основного сооружения через Амур без подъездных дорог — 1080,66 м (в том числе на территории Китая — 540,33 м, России — 540,33 м), ширина — 14,5 м. Планируется, что мост откроют в декабре 2019 года.
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