Из-за сложной гидрологической ситуации возникли проблемы в строительстве мостового перехода Благовещенск — Хэйхэ (КНР)

В связи с подъемом воды в Амуре из-за сильных дождей строители российской части мостового перехода вынуждено произвели штатное затопление котлованов опор №6 и 7. При этом был организован вывоз материалов и оборудования. Однако после подъема уровня воды выше критических отметок произошло обрушение четырех пролетов временного рабочего моста вместе с находившемся на нем строительным краном — его не представилось возможным убрать из-за резкого паводка.

Как уточнили в правительстве Амурской области , людей, пострадавших в результате инцидента, нет, так как рабочих заранее эвакуировали с подтопляемых площадок. В настоящее время строители принимают все меры по борьбе с паводком. После снижения уровня воды будут разработаны меры по восстановлению разрушенных конструкций и дальнейшему сооружению будущего перехода. При этом на береговой части объекта строительство продолжается.