Кто и зачем создал пятый вид топлива

Топливо, как сформулировал еще Дмитрий Менделеев , — «горючее вещество, умышленно сжигаемое для получения теплоты». Есть четыре вида топлива: твердое — древесно-растительная масса, торф, сланцы, бурый уголь, каменный уголь, жидкое — продукты переработки нефти (мазут), газообразное — природный газ; газ, образующийся при переработке нефти, биогаз, и ядерное — расщепляющиеся радиоактивные вещества — уран, плутоний.

А вот «пятый вид топлива», то есть систему, способную принести огромную экономию, изобрели в Екатеринбурге — в Институте энергосбережения имени Данилова. Причем ее результаты настолько впечатляют, что разработчики говорят о разработке «месторождения энергоэффективности».

Научный подход

Первым на Урале научное изучение сохранения топливной энергии начал ученый-экономист и энергетик Николай Данилов . Специально для этого в 2006 году создали институт, одной из разработок которого стала Региональная информационная система «Матрица ресурсосбережения» или РИАС «МаРС».

Матрица — многомодульный программный продукт, она состоит из нескольких самостоятельных программ-модулей, из которых наибольший интерес и важность для обычного пользователя представляет, пожалуй, модуль «ЭнергоАтлас».

"ЭнергоАтлас" — это интерактивная карта Свердловской области , на которой отображается все энергетическое хозяйство. На этой карте в режиме реального времени видна динамика расхода электричества и воды в любой из организаций, подключенных к «ЭнергоАтласу». Показания использования энергоресурсов снимаются и фиксируются автоматически.

Как это работает

В учреждении, которое подключено к матрице, с помощью пароля можно зайти в систему и отследить расход тепло— и энергоресурсов во всем здании или в его части (если учреждение занимает не все здание) и в отдельных помещениях. Так можно обнаружить утечку воды, невыключенное электричество и моментально отреагировать.

Код доступа к матрице есть и в городской администрации, если подключены муниципальные учреждения, или в другой вышестоящей организации — если, например, подключены учреждения областного уровня. Вышестоящая организация может отследить перерасход в любом подведомственном учреждении и тоже принять меры.

Несмотря на полную автоматизацию, с системой все же работают диспетчеры: сотрудницы Института энергосбережения консультируют представителей учреждений, управляющих компаний, товариществ собственников жилья (ТСЖ), включенных в работу «МаРС».

Признание и внедрение

Модули РИАС «МаРС» дважды побеждали на Всероссийском конкурсе реализованных проектов в сфере энергосбережения (ENES-2016 и ENES-2017) и, как говорит заместитель федерального министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис , могут быть рекомендованы для тиражирования в других регионах страны.

Банных тоже уверен, что энергосбережение — это пятый вид топлива. «Мы презентовали программу на недавно прошедшей выставке Иннопром-2018 и ощутили огромный интерес со стороны представителей федеральных орланов власти и субъектов федерации», — говорит ученый.

"МаРС" успешно работает в трех городах Свердловской области — Сухом Логе, Североуральске и Березовском. В этих муниципалитетах к «ЭнергоАтласу» в прошлом году было подключено большинство учреждений, в основном бюджетных.

Главы муниципалитетов программу давно оценили. Роман Валов, глава городского округа Сухой Лог, в котором живут почти 50 тысяч жителей, рассказывает о сотрудничестве города с институтом энергосбережения и о полученной экономии.

"Помимо муниципальных учреждений у нас подключено к «ЭнергоАтласу» все уличное освещение. Специалист городского энергохозяйства, зайдя со своего телефона на этот портал, видит уровень освещенности, видит, где что перегорело. Благодаря программе мы регулируем уровень освещенности на протяжении четырех последних лет", — рассказал Валов. Система позволила удвоить число светильников — с 400 до 800. А вот плата осталась прежней — 10 млн рублей в год.

Мэр Сухого Лога рассказал об использовании матрицы в апреле на совещании у губернатора Евгения Куйвашева

На этом же совещании Сергей Банных представил свой программный продукт, и в результате губернатор поручил региональным минфину и министерству энергетики и ЖКХ подготовить заключение о возможности внедрения матрицы в энергетическую систему Свердловской области.

Другие разработки

Предыдущей разработкой института энергосбережения была программа АСУ «Энергоплан». «В „Энергоплане“ тоже все учреждения были включены в единую систему, — рассказывает Сергей Банных. — Но показания приборов учета снимались вручную. И часто происходило такое: завхоз снимал показания, но пока он поднимался с бумажкой со своими записями из подвала, они менялись».

Также, говорит Банных, в бюджетных учреждениях бывало и так, что кто-то из сотрудников организовывал в выходные дни на работе не предусмотренное использование топливно-энергетических ресурсов, поскольку его никто не контролировал.

"ЭнергоАтлас" позволяет вовсе исключить человеческий фактор в снятии и передаче показаний. Система уже показала себя как прорывное изобретение, способное вывести энергетику региона на новый уровень. Уже сейчас она выступает в качестве smart-платформы Свердловской области для реализации проекта «Умный регион».

Лариса Сонина