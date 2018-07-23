ФАС: совокупный ущерб от картелей в России может достигать 1,5-2% ВВП

"Совокупный ущерб от картелей [в РФ] — до 1,5-2% от ВПП", — говорится в материалах, продемонстрированных на совещании.

По словам замруководителя ФАС Андрея Цыганова, «85% картелей — это именно сговоры на торгах».

"Это колоссальная проблема, которая стоит миллиарды рублей бюджету Российской Федерации и российским потребителям", — сказал он на совещании.

В 2017 году в стране было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях. «Наиболее чувствительные сферы, в которых мы наиболее часто выявляем факты картелизации экономики, — строительство, и, прежде всего, дорожное строительство, закупка лекарственных средств и медицинских изделий для муниципальных и государственных нужд, транспорт и перевозки, жилищно-коммунальное хозяйство, можно добавить сюда еще закупку продуктов питания», — пояснил Цыганов.