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ФАС: совокупный ущерб от картелей в России может достигать 1,5-2% ВВП
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ФАС: совокупный ущерб от картелей в России может достигать 1,5-2% ВВП 

ТАСС 29 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Деятельность картелей в России наносит ущерб бюджету страны в 1,5-2% от объема ВВП, говорится в материалах Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) к совещанию по вопросам развития конкуренции в Ставрополе.
"Совокупный ущерб от картелей [в РФ] — до 1,5-2% от ВПП", — говорится в материалах, продемонстрированных на совещании.
По словам замруководителя ФАС Андрея Цыганова, «85% картелей — это именно сговоры на торгах».
"Это колоссальная проблема, которая стоит миллиарды рублей бюджету Российской Федерации и российским потребителям", — сказал он на совещании.
В 2017 году в стране было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях. «Наиболее чувствительные сферы, в которых мы наиболее часто выявляем факты картелизации экономики, — строительство, и, прежде всего, дорожное строительство, закупка лекарственных средств и медицинских изделий для муниципальных и государственных нужд, транспорт и перевозки, жилищно-коммунальное хозяйство, можно добавить сюда еще закупку продуктов питания», — пояснил Цыганов.
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