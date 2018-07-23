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Около трех тысяч беженцев в ближайшие дни вернутся в Сирию из Ливана
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Около трех тысяч беженцев в ближайшие дни вернутся в Сирию из Ливана 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Около трех тысяч сирийских беженцев в ближайшие дни вернутся на родину из Ливана, сообщил представитель министерства иностранных дел РФ Николай Бурцев на заседании Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.
"Представители ливанских властей заявили, что в самые ближайшие дни еще две группы сирийских беженцев из трех тысяч человек, пожелавших вернуться в Сирию, будут отправлены на родину", — заявил Бурцев в понедельник.
Он отметил, что в настоящее время значительная часть сирийцев, временно проживающих в Ливане — более 976 тысяч человек, готовы вернуться в САР по мере создания на их родине должных условий для работы и проживания.
Представитель МИД РФ подчеркнул, что налажен тесный контакт с правительством Сирии по возвращению в страну вынужденных переселенцев.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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