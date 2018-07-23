Все по плану. Кроме черной рыбы в сети попадаются пелядь, пыжьян, чир, ряпушка

На Ямале рыбопромысловые предприятия уже выловили 2,6 тыс. тонн рыбы, несмотря на двухнедельную задержку начала путины и климатические сюрпризы. Это пока на 23% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, но промысловики ожидают в скором времени наверстать отставание и приблизиться к прошлогодним рекордным показателям.

«До конца года рыбаки намерены достигнуть установленного плана в 9 тысяч тонн. Это всего на тысячу меньше, чем в прошлом году. Доля, так называемой, «черной» рыбы в общих уловах составляет 65%, остальное ценные породы: пелядь, пыжьян, чир, ряпушка. Промысел ведётся в пределах установленных квот. Некоторые предприятия их выловили, а некоторые только приступили. Всё идёт в плановом режиме», — сообщил заместитель директора агропромышленного комплекса и торговли ЯНАО Вячеслав Жедулёв.

Наилучших показателей по добыче за первое полугодие текущего года достигли Горковский рыбозавод — 343 тонн, Новопортовский рыбозавод — 294 тонн, Аксарковское рыбопромысловое предприятие — 288 тонн, ООО «Святогор» — 227 тонн, агрофирма «Толькинская» — 135 тонн.

Вячеслав Жедулёв напомнил, с этого года ямальские рыбопромысловые приятия могут планировать и рассчитывать стратегию работы на более длительный срок. Как сообщает пресс-служба главы региона, это связано с изменениями сроков перезаключения договоров долей квот: вместо десяти лет — 15. Заявочная компания уже наступила.