Пластиковую разметку до дождя успели сделать на трех улицах Омска

Подрядная организация нанесла разметку холодным пластиком и термопластиком с применением световозвращающих стеклошариков. В департаменте транспорта мэрии Омска рассказали о новой разметке сегодня, 23 июля. Работники подрядной организации — ООО «Парнас» — успели нанести разделительные полосы на трех дорогах до прихода дождей. Новая разметка появилась на улицах 70 лет Октября, Конева и Лукашевича. Предстоит нанести аналогичную разметку на 6-й Станционной. Общая стоимость работ составит около 5 млн руб.

— Муниципальный заказ предусматривал нанесение разметки двумя способами: холодным пластиком и термопластиком с применением световозвращающих стеклошариков. Специалисты дептранса проконтролировали качество материалов и проверили сертификаты соответствия, — рассказал ззамначальника отдела организации и безопасности дорожного движения дептранса Сергей Шевелев

Сейчас идет прием выполненных работ. Отметим, пластиковая разметка служит в несколько раз дольше обычной.