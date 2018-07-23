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Пластиковую разметку до дождя успели сделать на трех улицах Омска
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Пластиковую разметку до дождя успели сделать на трех улицах Омска 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Подрядная организация нанесла разметку холодным пластиком и термопластиком с применением световозвращающих стеклошариков. В департаменте транспорта мэрии Омска рассказали о новой разметке сегодня, 23 июля. Работники подрядной организации — ООО «Парнас» — успели нанести разделительные полосы на трех дорогах до прихода дождей. Новая разметка появилась на улицах 70 лет Октября, Конева и Лукашевича. Предстоит нанести аналогичную разметку на 6-й Станционной. Общая стоимость работ составит около 5 млн руб.
— Муниципальный заказ предусматривал нанесение разметки двумя способами: холодным пластиком и термопластиком с применением световозвращающих стеклошариков. Специалисты дептранса проконтролировали качество материалов и проверили сертификаты соответствия, — рассказал ззамначальника отдела организации и безопасности дорожного движения дептранса Сергей Шевелев.
Сейчас идет прием выполненных работ. Отметим, пластиковая разметка служит в несколько раз дольше обычной.
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