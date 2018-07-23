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Воронцовский парк приглашает всех желающих
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Недовольству россиян в соцсетях положат конец
Недовольству россиян в соцсетях положат конец

Воронцовский парк приглашает всех желающих 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
На Юго-Западе столицы начали работать выездные гостиные проекта «Московское долголетие».
К примеру, в «Усадьбе „Воронцово“ ежедневно с 11.00 о работе бесплатных кружков для пенсионеров рассказывают волонтеры и сотрудники центра социального обслуживания Обручевского района.
Большой интерес вызывают занятия китайской гимнастикой цигун, общефизической подготовкой (ОФП), скандинавской ходьбой, рисованием и декупажем. Участвовать в них может любой желающий (исключение — спортивные секции, в которые требуется допуск врача).
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