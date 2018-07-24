В разгар лета в жилой дом Надыма подали отопление

Информация об этом накануне появилась в социальных сетях, в сообществе «ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН». При температуре на улице в 40 градусов тепла в квартирах нагрелись батареи, причем задолго до начала отопительного сезона.

«Финский Комплекс д.2, второй день включено отопление в квартире почти 40 на улице жара Аварийки не отвечают, куда обращаться В доме маленький ребенок, Что происходит?», — пишет Ольга Сегой. (прим. редакции: орфография и пунктуация автора сохранены)

Ранее с аналогичной проблемой столкнулись и жители Ноябрьска. Вместе с появлением в кранах горячей воды после гидравлических испытаний, в доме № 173 в поселке УТДС стали горячими и батареи. Отключения ресурса жильцы дома пытались добиться в течение нескольких дней.