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Возможна приостановка коррекции вниз по паре доллар-рубль вблизи отметки 63
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Возможна приостановка коррекции вниз по паре доллар-рубль вблизи отметки 63 

Прайм 19 минут назад
В понедельник коррекция вниз по индексу РТС приостановилась — смягчение внешнего фона позволило трейдерам осознать, что дальнейшее расширение разрыва в значениях мултипликаторов между мировыми и российскими фондовыми индексами было бы не оправданным. В итоге Сбербанк (SBER) подорожал на 2.0%, Мечел (MTLR) — на 1.7%, Газпром (GAZP) — на 1.4%, Северсталь (CHMF) — на 1.1%, Газпром нефть (SIBN) и Лукойл (LKOH) — на 0.9%.
Во втором эшелоне наметилось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Северо-Запада (MRKZ) подорожали на 5.6%, корпорации Иркут (IRKT) — на 4.8%, НМТП (NMTP) — на 3.5%.
Фондовые индексы США в среднем немного повысились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдается повышение.
В краткосрочной перспективе актуальным сценарием выглядит консолидация по индексу РТС. В то время как трейдеры на азиатских фондовых площадках демонстрируют оптимизм, связанный с планом китайского центробанка по стимулированию внутреннего спроса (а отчасти, и со слухами о возможности «тонкой настройки» денежной политики Банком Японии, заседание которого пройдет на следующей неделе), обстановка на сырьевых рынках не выглядит столь определенной.
Кроме того, к потенциально негативным для развивающихся рынков факторам следует отнести наметившийся рост доходности по казначейским облигациям США (доходность по десятилетним бумагам повысилась с 2.89% годовых в пятницу до 2.95% в понедельник).
На валютном рынке коррекция вниз по индексу доллара (DXY) приостановилась, что может способствовать приостановке коррекции вниз и по паре доллар-рубль вблизи отметки 63.0.
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