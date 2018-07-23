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Кривая Казань. Фонтан из-под асфальта и новая коллекция дорожных ям
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Кривая Казань. Фонтан из-под асфальта и новая коллекция дорожных ям 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Летом сервис «Народный контроль» не уходит на каникулы и продолжает следить за устранением мелких и крупных недочетов на казанских улицах. Редакция e-Kazan.ru представляет подборку сообщений от неравнодушных казанцев. Фото: uslugi.tatarstan.ru  У перекрестка на Академика Губкина и проспекта Победы можно остановиться в раздумьях: тротуар упирается в забор, а зебра в никуда. Промахнулись, с кем не бывает. Но пешеходы уже сами позаботились о себе и нашли выход из ситуации — ходят по тропинкам.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Когда из парков и скверов исчезают благоустроенные фонтаны (например, во время реконструкции убрали один в сквере около «Козьей Слободы»), появляются неофициальные. На улице Моторной, рядом со станцией «Аметьево», над асфальтом возвышалась струя воды.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Спрятанных дорожных знаков в городе много, но знак «главная дорога» на Лесгафта совсем уж застеснялся. Рядом сидит в засаде знак «остановка запрещена». Будьте бдительны.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  В самом центре города, на улице Мусы Джалиля, народный контроль обнаружил глубокие ямы. Такие, что легко оставить колесо. Эти ямы могут вызывать у жителей разные чувства — от безразличия до вдохновения: если присмотреться, чем-то напоминает бабочку с половиной крыла. Чем не городское искусство?
Фото: uslugi.tatarstan.ru  На перекрестке Фучика и Ломжинской не закончили ремонт. Яма создает пробки и мешает пешеходам. Видимо, не хватило материалов. Или она играет роль лежачего полицейского.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  На улице Солдатская до сих пор запрещено движение: «кирпич» обещали снять после завершения чемпионата по футболу, но обещание не выполнили. Жители улицы мечтают попасть домой по привычной дороге.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Любопытное происшествие в парке «Черное озеро»: на детской площадке с привычного места «убежала лошадка» — сломалось крепление. Родители переживают и просят вернуть животное на место.
Такие несовершенства казанцы нашли на этой неделе. Надеемся, что их быстро заметят и устранят. Собственные находки с улиц Казани вы можете присылать на info@e-Kazan.ru с пометкой «На Кривую Казань!».
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