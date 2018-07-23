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Российские ученые создали четвероногого робота — аналог Boston Dynamics
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Российские ученые создали четвероногого робота — аналог Boston Dynamics 

RB.ru 43 минуты назад
Фото: Хайтек
«Уже создана целая серия четвероногих роботов, но [ранее] эти разработки носили преимущественно инициативный характер. Сегодня такая работа ведется по заказу других ведомств», — рассказал Хурс, не уточнив названия ведомств.
Хурс добавил, что специалисты фонда уже создали первую партию роботов, но опять же не уточнил их облик и назначение.
Отмечается, что основными преимуществами четвероногих роботов является способность передвигаться без затруднений по пересеченной или каменистой местности, а также проходить по горным тропам, переступать через препятствия, подниматься по ступеням.
На текущий момент наиболее известными четвероногими роботами являются устройства от Boston Dynamics. Компания выпустила уже несколько образцов одной линейки: BigDog (переносит груз до 150 кг при скорости пешехода), Cheetah (бегает со скоростью 45 км/ч), LittleDog (робот-образец для исследований).
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