Россия настаивает на доступе к расследованию дела Скрипалей

"Россия продолжает настаивать на доступе к проводимому «за закрытыми дверями» расследованию", — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что российская сторона также настаивает на получении доступа к материалам расследования инцидента в Эймсбери.

Как отмечается, британская сторона последовательно заявляет о связи между делу Скрипалей и отравлением в Эймсбери.

Ранее сообщалось, что выживший после «Новичка» британец рассказал о своем душевном состоянии.