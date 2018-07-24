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Россия настаивает на доступе к расследованию дела Скрипалей
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Россия настаивает на доступе к расследованию дела Скрипалей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В посольстве России в Великобритании заявили, что Москва продолжает настаивать на получении доступа к расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
"Россия продолжает настаивать на доступе к проводимому «за закрытыми дверями» расследованию", — говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что российская сторона также настаивает на получении доступа к материалам расследования инцидента в Эймсбери.
Как отмечается, британская сторона последовательно заявляет о связи между делу Скрипалей и отравлением в Эймсбери.
Ранее сообщалось, что выживший после «Новичка» британец рассказал о своем душевном состоянии.
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