Ещё
В Омске Роспотребнадзор требует закрыть алкомаркет в Интернете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске Роспотребнадзор требует закрыть алкомаркет в Интернете 

АиФ-Омск 57 минут назад
Фото: АиФ-Омск
На сайте Управления Роспотребнадзора по Омской области опубликовано сообщение о том, что подготовлено административное исковое заявление об ограничении доступа к информации о продаже алкогольной продукции размещенной в сети «Интернет». Согласно пункта 5 «Правил продажи товаров дистанционным способом», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 г. № 612, не допускается продажа таким способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством.
Административное исковое заявление будет подано в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения.
Добавим, что розничная продажа алкогольной продукции разрешена при наличии лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установленном порядке.
АиФ-Омск: последние новости
Владимир Васкевич: в жизни возможно всё Депутаты горсовета назвали ещё одного почётного гражданина Омска В Омск из Краснодара открываются регулярные авиарейсы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам40
Недовольству россиян в соцсетях положат конец626
Загадочная гибель игроков КВН11
Это были их сыновья: захват заложников в Москве60
«Она просто перестала дышать — и все»7
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение