В Омске Роспотребнадзор требует закрыть алкомаркет в Интернете

На сайте Управления Роспотребнадзора по Омской области опубликовано сообщение о том, что подготовлено административное исковое заявление об ограничении доступа к информации о продаже алкогольной продукции размещенной в сети «Интернет». Согласно пункта 5 «Правил продажи товаров дистанционным способом», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 г. № 612, не допускается продажа таким способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством.

Административное исковое заявление будет подано в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения.

Добавим, что розничная продажа алкогольной продукции разрешена при наличии лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установленном порядке.