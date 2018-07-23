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Жители КМВ растащили на сувениры декорации с кинофестиваля
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Жители КМВ растащили на сувениры декорации с кинофестиваля 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Гости фестиваля «Хрустальный источник» в Ессентуках разобрали на сувениры декорации, сообщили в соцсетях местные жители.
В городском сообществе появились фотографии людей, уносящих с собой куски картонной «красной дорожки» кинофестиваля. Местный житель, представившийся Дмитрием Азуровым, осудил такую «хозяйственность» горожан.
«Хочется узнать, товарищи, зачем вам картонки с красной дорожки кинофестиваля? Они ваши? Вы их дома на стенку повесите или вместо огурцов на зиму засолите? Бабушки несли пачками, наверное, в курятнике подстилать будут», — возмутился мужчина.
Подписчики сообщества тут же начали дискуссию. Одни горожане поддержали автора поста и не одобрили поступка своих земляков. Другие считают, что рабочим всё равно пришлось бы разбирать декорации, а жители Ессентуков помогли уборщикам и заодно приобрели трофей с фестиваля на память.
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Публикация от Сарафанное радио КМВ (@sarafannoe_radio_kmv) 22 Июл 2018 в 2:32 PDT
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