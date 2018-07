Как выглядит первая коллекция Виктории Бекхэм для Reebok 

EXCLUSIVE! Inspired by the 90s basketball and @shaq My Merch Collection drops next week ‪on 26th July‬! Here I am in the limited edition tee from the collection that features an exclusive print in our signature sunset orange just for #VBDoverSt and my website! Visit ‪victoriabeckham.com‬ now to see the entire collection and register your interest! #ReebokxVictoriaBeckham @Reebok x VB Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 20 Июл 2018 в 7:01 PDT Прошлой осенью стало известно о предстоящей коллаборации Виктории Бекхэм и Reebok. В начале весны появились первые снимки, проливающие свет на творения Бекхэм для спортивного гиганта, на которы появился прославленный баскетболист Шакил О’Нил. Накануне дизайнер опубликовала целю серию фото, посвященных коллекции. Автором снимков стал ее старший сын — 19-летний Бруклин Бекхэм, который давно увлекается фотографией. Коллекция посвящена 90-м. Все вещи, кроссовки, футболки, худи представлены в стиле унисекс. Приобрести их можно будет с 26 июля в бутике Victoria Beckham.