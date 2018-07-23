В Свердловской области будет создан центр для волонтеров старшего возраста

В Год добровольца, объявленный Президентом России Владимиром Путиным , в Свердловской области будет создан центр для волонтеров старшего возраста. Это станет возможным благодаря хорошему результату, показанному регионом во время участия во всероссийском конкурсе по формированию центров «серебряного» добровольчества.

Всего на конкурс было подано 164 заявки. За право создания таких центров на своей территории боролись 64 субъекта Российской Федерации . Помимо Свердловской области, центры также будут открыты еще в нескольких регионах, в числе которых Волгоградская, Новосибирская, Тюменская области, Башкортостан Бурятия . Каждый центр до конца года должен сформировать сообщество граждан старшего возраста с активной жизненной позицией и представить собственную «линейку» социальных проектов. При этом регионам на создание волонтерских центров будут выделаться средства и оказывается другая необходимая поддержка.

Куратором проекта в Свердловской области выбран Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала».

«В Свердловской области традиционно старшее поколение активно участвует в общественной жизни региона. Волонтерство становится способом применения накопленного опыта и профессиональных знаний в новых областях, на новых площадках. Сегодня в регионе действует 15 волонтерских отрядов «серебряных» добровольцев и важной задачей для нас является создание во всех муниципальных образованиях условий для развития волонтерства среди старшего поколения, а также создание единой площадки для обмена опытом и общения», — рассказал исполнительный директор «Силы Урала» Владислав Овчинников.