Непотопляемый бизнес? Игровые автоматы все еще разоряют жителей Приангарья

Иркутской области продолжают борьбу с нелегальным игорным бизнесом, тем не менее игорные заведения все еще можно встретить, например, под вывеской интернет-кафе.

В редакцию « АиФ » обратилась иркутянка, муж которой проиграл больше 30 тысяч рублей в игровых автоматах. «Разве в Иркутске ещё есть такие заведения? — спрашивала она. — Неужели десятилетие, на протяжении которого действует закон „О запрете на территории Иркутской области деятельности по организации и проведению азартных игр“, не смогло полностью истребить игорный бизнес?»

Не игорная зона

«В России законом установлено пять игровых зон, на территории которых могут работать казино и заведения с игровыми автоматами. Это Алтайский, Краснодарский и Приморский края, а также Республика Крым Калининградская область . Иркутской области в этом списке нет. Поэтому любое размещение игровых автоматов, в любом населённом пункте Приангарья — противоправно», — говорит юрист Ксения Полянская.

Однако нелегальные игровые заведения с автоматами при желании можно найти без особого труда. Часто они скрываются под безобидной вывеской интернет-кафе. Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют всегда обращать на это внимание, не быть равнодушными и не молчать о нарушениях закона.

«Граждан намного больше, чем сотрудников полиции, и видят они, соответственно, больше», — отметил один из них.

По информации пресс-службы Главного управления МВД России по Иркутской области, раньше в полицию чаще сообщали об «одноруких бандитах», сейчас с такими сообщениями обращаются реже, но всё же о том, что проблема уходит в прошлое, говорить рано. Так, уже в 2018 году в регионе закрыли 18 нелегальных игровых салонов, в которых изъяли 102 игровых автомата. Большинство ликвидированных заведений находились в Иркутске. По всем случаям проводятся расследования, по трём из них уже заведены уголовные дела за незаконную организацию и проведение азартных игр. Нарушители могут получить максимальное наказание — лишение свободы до 6 лет со штрафом до миллиона рублей, а изъятое в подпольных игорных заведениях оборудование должно быть уничтожено.

Кстати, вполне возможно, что именно то заведение, в котором играл муж нашей читательницы, закрыли недавно в Иркутске. Полицейские рассказали нашему изданию об удачной операции, которую провели 5 июля 2018 года сотрудники отдела экономической безопасности МВД. Незаконную игорную деятельность они пресекли на улице Безбокова. А неделю назад, 11 июля, ликвидировали игровой салон в одном из торговых комплексов в Зиме.

Правоохранители рассказали, что проникают в подобные заведения разными способами, иногда даже маскируются под игроманов. Те, кто занимается этим бизнесом, держат своё дело за железными дверями, и открыть их сотрудниками полиции удаётся не всегда.

Тяжёлый диагноз

Патологическую тягу к играм психотерапевты называют лудоманией, ей даже присваивали статус эпидемии 21 века. Если постоянные игры приводят к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей, то это уже заболевание, а не простое увлечение. Тем не менее, психотерапевт Анна Лужецкая отмечает, что обращений с подобными проблемами сейчас стало значительно меньше, чем было во времена легальных игорных заведений.

Интересно, что, по её наблюдениям, зависимости больше подвержены мужчины. И связывает психотерапевт это с их высокой склонностью к риску.

Кстати, юристы утверждают, что в случае, если игра ставит семью в тяжёлое материальное положение, то на основании решения суда игроман может быть ограничен в дееспособности. При таких обстоятельствах он лишается возможности самостоятельно распоряжаться своими денежными средствами, эту роль на себя возьмёт его попечитель, назначенный судом.