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Сибирские таможенники изъяли в первом полугодии контрафакт на сумму более 1 млрд рублей
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Сибирские таможенники изъяли в первом полугодии контрафакт на сумму более 1 млрд рублей 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В первом полугодии 2018 года сотрудники Сибирского таможенного управления (СТУ) выявили более 1,7 млн единиц контрафактной продукции. Это в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было изъято только 193 тыс. поддельных товаров.
В результате, сибирские таможенники предотвратили возможный ущерб правообладателей на общую сумму более 1 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял 208 млн руб.
Как сообщает пресс-служба СТУ, значительный вклад в общую статистику внесли мобильные группы на российско-казахстанском участке границы. Они выявили и изъяли из торгового оборота более 700 тыс. единиц контрафактной продукции.
Среди поддельных товаров, задержанных СТУ, в основном, табачная продукция, чулки и носки, предметы личной гигиены, конфеты, растворимый кофе. Также таможенники составили список самых популярных брендов у незаконных предпринимателей. В него вошли Sony, Shimano, JBL, Adidas, Nike, Duracell, OSCAR, Samsung, Reebok, Jordan и Nissan.
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